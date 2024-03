Alençon. Un jeune homme interpellé pour rodéo urbain et refus d'obtempérer

La police nationale de l'Orne a mené une opération de lutte contre les rodéos dans le quartier de Perseigne, à Alençon, vendredi 15 mars. Les forces de l'ordre ont interpellé en fin d'après-midi un jeune majeur du quartier, défavorablement connu des services.

L'homme est l'auteur d'un précédent rodéo et d'un refus d'obtempérer, réalisés en centre-ville au guidon d'une moto-cross volée et non homologuée. Le deux-roues ainsi que deux "pocket-bikes" ont été saisis. "Tout engin utilisé pour faire du rodéo, au-delà de son placement en fourrière, encourt une confiscation et une destruction", précise la police.