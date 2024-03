Musique. Le Normand Keen'V propose un nouveau titre dansant pour cet été

Keen'V fête ses 15 ans de carrière. Et pour célébrer cet anniversaire, le chanteur rouennais est en tournée dans toute la France. Il était au Havre le 15 mars dernier et sera de retour en Normandie le 29 juin 2024 à Evreux.

Celui qui sera bientôt animateur télé sur NRJ 12 vient de sortir un nouveau titre festif : Dis-toi que c'est la vie. Une chanson dans la même veine de ce qui a fait le succès de Keen'V, à savoir un son rythmé et dansant avec des paroles simples que tout le monde peut reprendre.

Le single connaît un franc succès sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, où il a été diffusé plus de 5 millions de fois. Le titre est disponible sur toutes les plateformes. Un morceau dans lequel Keen'V évoque les difficultés du quotidien et l'importance de prendre la vie du bon côté.