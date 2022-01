Keen’V invité des Docks 76

Le rouennais qui commence sa carrière en 2008 via internet se produit ensuite dans de nombreuses boîtes de nuit et impose rapidement son style : un mélange de ragga-dancehall et d’électro qui séduit facilement les jeunes adeptes de la toile.

Après des passages en prime time à la télévision, c’est cette fois au Docks 76 que Keen’V a prévu de se rendre pour rencontrer son public. Interprétant sur une scène extérieure les meilleurs titres de son 4e album Ange ou démon, il se prêtera ensuite à une séance d’autographe. élu artiste masculin francophone de l’année 2013, Keen’V opte pour un style populaire dans un langage où les jeunes adolescents se retrouvent. Rappelons que "ta gueule" ou "tu vas prendre cher" sont parmi ses plus grands succès. Sic.

Pratique. Samedi 14 septembre, à partir de 15h, Docks 76, à Rouen. Gratuit