Bayeux : trahi par son pack d'eau minérale...

Arrivés sur place, la propriétaire du véhicule leur dit qu’en plus de l‘incendie, on lui a volé ses courses, dont un pack d’eau minérale. Le jeune homme est alors rapidement interpellé. Durant son transport au commissariat, il s’endort. Au réveil, il indique s’être "shooté" avec les médicaments de sa compagne et ne se rappelle que d’avoir cassé la vitre d’une voiture.

En comparution immédiate, lundi 1er octobre, son avocate explique que, malgré les apparences, son client fait des efforts et suit son traitement au Subutex, destiné à le sevrer de son addiction à l’héroïne. Il a laissé tomber ses anciennes "mauvaises fréquentations", vit en couple avec sa nouvelle amie, enceinte de quatre mois, et vient de passer son permis de cariste.

J.S, 25 ans, a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme assorti d’une mise à l’épreuve de trois ans. Deux mois d’un ancien sursis tombent également. Il devra indemniser sa victime. Sans mandat de dépôt, il pourra aménager sa peine.