80e D-Day. A 80 jours du 6 juin, la préfecture vous donne rendez-vous

C'est l'évènement de l'année en Normandie. Le début du mois de juin sera plutôt animé dans la région, et plus particulièrement dans le Calvados. Ce 18 mars, nous sommes à 80 jours tout pile du 6 juin, et donc du 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération. Pour l'occasion, la préfecture du Calvados lance un décompte et propose une vidéo promotionnelle.

On y retrouve des images phares des précédentes cérémonies, avec le visage du regretté Léon Gautier, et bien d'autres vétérans encore. Puis un plan de drone sur le sable d'Omaha Beach, où se tiendra la cérémonie officielle.

D'ailleurs, la préfecture doit très prochainement communiquer sur les conditions de circulation et ce fameux sticker que chacun devra posséder pour circuler dans certains secteurs.

• A lire aussi. Normandie. 80e D-Day : où Emmanuel Macron a-t-il prévu de se rendre ?