Hérouville : le vigile avait été agressé

Les deux hommes en viennent rapidement aux mains, à tel point que les surveillants du centre commercial doivent intervenir pour les séparer. Tee-shirt déchiré, le jeune homme sort quelques minutes puis revient sur les lieux. Vengeur, il a pris une bombe lacrymogène dans sa voiture et en asperge copieusement le vigile.

Prudent, il se rend au commissariat faire une main courante, précisant qu’il n’a fait que répondre à une provocation. Mais, une bombe lacrymogène est considérée comme une arme, et son usage est répréhensible. Le 28 septembre, il est enfin localisé alors qu’il vient d’entrer par effraction chez son ex-compagne, qui alerte le commissariat.

Quand la police arrive, M. C s’est échappé par les toits. Les pompiers viennent alors empêcher qu’il puisse tomber au risque de sa vie. S’ensuivent insultes et résistance à monter dans le fourgon.

En comparution immédiate, lundi 1er octobre, M.C est condamné à un an de prison dont six mois avec sursis. Les quatre policiers insultés recevront chacun 300 euros de dommages et intérêts.