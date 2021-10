Il traîne un vigile sur 10 mètres : un an de prison à Caen

Le jeune homme vient de sortir de détention il y a deux mois et a arrosé l'événement de sept whiskies (1,62 g/l de sang). Les vigiles de l'établissement de nuit, qui le connaissent bien, s'approchent du véhicule. Mehdi est "interdit de séjour" dans cet établissement et ils comptent bien le lui rappeler.

Mehdi fonce alors dans leur direction, mais, les vigiles esquivent le choc. Il entame un demi-tour au frein à main, pneus crissant. Puis l'un d'entre eux s'approche de la fenêtre ouverte de la portière, côté passager. Le vigile engage la conversation, et ouvre la porte. Mehdi, qui va dire plus tard qu'il a eu très peur des coups que le vigile aurait pu lui porter, entame une rapide marche arrière. Mais, la manche de la veste du vigile s'accroche à la portière : l'homme est traîné sur plus de dix mètres. Il aura, entre autres, le pied fracturé et une foulure du genou.

Lundi 13 mai, Mehdi répondait en comparution immédiate de blessures involontaires. Il était par ailleurs porteur de six grammes de cannabis. Il a finalement écopé d'un an de prison ferme. S'y ajoutent 9 mois de deux sursis antérieurs.