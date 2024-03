Autoroute A84. Une fusillade entre deux voitures à la frontière de la Manche

Jeudi 14 mars vers 22h, une fusillade a éclaté sur l'autoroute A84 en direction de Caen. Elle a eu lieu entre deux véhicules à hauteur de Coglais, appartenant à la commune nouvelle Les Portes du Coglais en Ille-et-Vilaine, au niveau de l'échangeur 31. Le drame s'est déroulé juste à la frontière avec le département de la Manche. Trois hommes "ont été victimes de tirs d'armes automatiques depuis un véhicule qui les suivait", selon le procureur de Rennes, Philippe Astruc. Deux d'entre eux, âgés d'une vingtaine d'années, ont été blessés par balle et hospitalisé.

Une enquête a été ouverte. "La possibilité d'un lien avec les événements du Blosne de ce week-end est l'une des hypothèses étudiées", a dévoilé le procureur. Une fusillade avait déjà eu lieu dans ce quartier de Rennes dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars.

La réaction du maire

"Cet événement violent provoque légitimement stupeur et effroi parmi les habitants des Portes du Coglais. Je partage leur angoisse de voir cette criminalité autrefois circonscrite à Rennes s'étendre à l'ensemble de l'Ille et Vilaine. Il est temps que les élus de la capitale bretonne combattent, sans dogmatisme et avec fermeté ce fléau afin de le juguler et qu'il cesse de s'exporter sur nos territoires ruraux", juge le maire de la commune, Aymar de Gouvion Saint-Cyr.

