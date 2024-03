Rugby féminin. Un match de l'équipe de France au stade Mermoz à Rouen

C'est une affiche de gala qui mettra sans nul doute la lumière sur le rugby féminin. La section féminine des moins de 20 ans de l'équipe de France de rugby affrontera l'Angleterre et ses jeunes internationales le 20 avril prochain au stade Jean-Mermoz, à Rouen. L'annonce a été faite par la Ligue régionale de Normandie de rugby et les Valkyries, club de rugby féminin de la Métropole évoluant en Elite 2 et Fédérale 2 et club résident à Jean-Mermoz.

Un "rendez-vous incontournable"

"Pour le territoire normand, accueillir un événement international et fédéral de cette envergure revêt une importance capitale, explique le club. Ce rendez-vous incontournable, c'est bien plus qu'un simple match : c'est le symbole de notre engagement sans faille envers le rugby féminin dans notre région." Les Valkyries qui coorganisent l'événement proposent, en parallèle, un tournoi à dix de féminines de moins de 18 ans de 11h à 16h à l'Asruc, l'Association sportive Rouen Université Club.