Normandie. SNCF : de nouveaux avantages pour les abonnés

La Région Normandie et SNCF ont décidé d'élargir les conditions de garantie des abonnés Tempo annuels aux abonnés mensuels. Cela permet à ces derniers de bénéficier de 15% de réduction si quatre trains ont été retardés d'au moins 30 minutes ou supprimés au cours du mois, d'enregistrer leurs trajets habituels (1 train aller et 1 train retour) avec une variante possible dans la semaine et d'avoir la possibilité de modifier leurs trajets habituels pour une prise en compte le lendemain.

Pour en profiter, il faut avoir un abonnement Tempo mensuel valide chargé sur son support billettique et s'inscrire via le lien "Garantie Voyageur", accessible depuis l'Espace abonnés sur le site SNCF NOMAD Train. Pour une première inscription, il faut acheter et valider son abonnement entre le 20 et le 26 du mois précédent.