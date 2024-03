Orne. Pour ne pas risquer une forte amende, taillez vos haies avant le 16 mars

Le 16 mars est la date à partir de laquelle les agriculteurs n'ont plus le droit de tailler les haies, afin de favoriser la reproduction des oiseaux. Philippe Van Horn, président des maires de l'Orne, précise que "cela ne concerne que les agriculteurs, cela ne concerne ni les particuliers, ni les collectivités". Il ajoute néanmoins : "En l'absence d'interdiction, la Direction régionale de l'environnement de Normandie (DREAL) émet une recommandation. Celle de ne pas tailler les haies du 16 mars au 15 août. La plus grande prudence est recommandée, car si l'Office français de la biodiversité (OFB) constate que vos travaux ont perturbé la nidification d'une ou plusieurs espèces protégées, un procès-verbal est dressé et il entraîne le plus souvent de très lourdes sanctions."