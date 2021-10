Deux cents recruteurs au forum des Emplois en Seine

Pour ce plus important forum d’envergure régionale, plus de 200 recruteurs seront présents et ce ne sont pas moins de 3500 postes qui sont proposés. Grandes entreprises, mais aussi PME et TPE seront présentes. Les secteurs qui recrutent le plus demeurent, au fil des années, le commerce, la distribution, la vente.



3 500 postes proposés

Les Carrefours pour l’emploi, qui organisent l’évènement, soulignent la nécessité de préparer un tant soit peu sa venue au forum. “C’est la clé de la réussite”, indique un responsable de la société organisatrice.

Un site internet donne, à cet effet, plusieurs semaines à l’avance, la liste des exposants et les emplois qu’ils proposent. Le succès des Emplois en Seine ne se dément pas puisque le nombre de candidats croît chaque année. Le bilan jusqu’alors est globalement positif, et le taux de satisfaction est bon. En effet, même si le candidat n’obtient pas d’entretiens, le forum est l’occasion de redynamiser sa recherche, voire de redéfinir l’emploi qui l’intéresse.