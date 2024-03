Calvados. Il était à quelques mètres de la baleine à bosse : "C'était magnifique de voir ça"

Il était environ 11 heures dimanche 10 mars quand Thomas Naceur, qui revenait tout juste de la pêche, a aperçu une baleine à bosse à un peu plus de 20km au large de Ouistreham : "Quand j'ai dit à mon ami sur le bateau que je venais de voir une baleine au loin, il m'a demandé si j'avais fumé un truc parce qu'il n'y a pas de baleine ici." Et pourtant, il a vu juste. Les gendarmes de la brigade nautique de Ouistreham ont également observé le passage du mammifère.

"Il fallait que je filme car on allait me prendre pour un fou"

Par curiosité et pour confirmer ses doutes, Thomas et son ami se sont approchés à plusieurs mètres de la baleine et ont pu la filmer quelques secondes. "Je n'étais pas sûr de mon coup, c'était comme avec la première fois où j'ai vu des dauphins dans la Manche. On n'a pas l'habitude et on se demande ce qu'elle fait là. On s'est approchés tout doucement pour ne pas lui faire peur et en espérant qu'elle réapparaisse. Il fallait que je filme car on allait me prendre pour un fou."

Résultat, c'est un moment inoubliable qu'a vécu Thomas Naceur, qui ne s'attendait pas à une telle scène : "C'était magnifique de voir ça et ce qui m'a vraiment surpris, c'est la largeur de sa queue. Sans mentir, elle était aussi grande, voire plus, que mon bateau."