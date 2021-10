Un métro plus grand en 2012

Début mars, la communauté d’agglomération (Crea) a dévoilé le visage de sa nouvelle acquisition qui lui aura coûté la coquette somme de 61 millions d’euros, quatorze autres millions étant à la charge de la Région. De couleur blanche, doté de lignes douces et chaleureuses, le métro rouennais version 2012 aura “un intérieur moderne et des sièges indémontables”. Ces nouvelles rames, recyclables à 98 % et consommant 10 % d’énergie en moins, proposeront des informations visuelles et sonores et seront mieux adaptées aux personnes handicapées.



40 000 usagers en plus par jour

Sur les vitres, des signes distinctifs de la ville et de la région seront représentés, tels la cathédrale, le Pont Flaubert, une vache ou encore le Zénith.

Mais fantaisie mise à part, ces nouvelles rames permettront avant tout d’accroître les capacités de transport du métro. “Plus grandes, elles pourront accueillir 60 % d’usagers en plus, soit 40 000 personnes supplémentaires par jour”, a détaillé Laurent Fabius, le président de la Crea. Une bonne nouvelle alors que le réseau sature aux heures de pointe, “débordé par son succès”. A l’heure actuelle, près de 60 000 personnes l’empruntent chaque jour, soit 16 millions de voyageurs par an.

Au total, 27 rames nouvelle génération seront ainsi mises en service entre le mois de mars et la fin de l’année 2012. Quant aux anciennes, elles seront revendues en France ou à l’étranger. Parallèlement, trois stations vont être rénovées prochainement : Technopole, Saint-Sever et Boulingrin.En modernisant son métro, l’agglomération de Rouen paufine son image.