Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 22 mars

Bélier

La journée s'annonce extrêmement positive et épanouissante. Alors, gardez le sourire et profitez-en pleinement !

Taureau

On vous écoute et vous n'avez aucun mal à vous faire comprendre et à faire passer vos idées.

Gémeaux

Rien ne vous fera changer d'opinions. Vous suivez votre ligne de conduite personnelle, avec le sourire !

Cancer

Bien dans votre tête, vous croquez la vie à pleines dents et vous êtes en pleine possession de vos moyens pour partager votre joie de vivre.

Lion

Vous aurez l'occasion de résoudre un conflit avec l'un de vos proches. Le fait de pardonner vous libérera plus que vous ne le pensez.

Vierge

La passion devrait vous mettre du baume du cœur pour franchir un cap un peu délicat.

Balance

Inutile aujourd'hui de livrer bataille. Les choses vous sont quasiment acquises, ou du moins peuvent arriver facilement.

Scorpion

Un vent de bonne humeur et de légèreté souffle sur votre quotidien. Cette atmosphère vous donne envie de vous amuser.

Sagittaire

En toute quiétude, vous faites des projets qui vous rassurent et vous font du bien.

Capricorne

Superbe journée pour prendre des actions radicales et modifier durablement votre vie sentimentale.

Verseau

C'est une excellente journée : votre vie s'anime, vos rencontres évoluent et les nouveautés déferlent.

Poissons

La journée s'annonce trépidante ! Vous allez pouvoir passer à l'action et vous imposer.