Midi-Musée : pour les amateurs pressés !

Les musées de Rouen organisent durant l'année les « Midi-Musées », des visites de 45 min, pour permettre à ceux qui travaillent de profiter des collections des musées, et de les voir sous un angle nouveau. Aujourd'hui, jeudi 17 et demain, vendredi 18 mars, à 12h30 le musée des Beaux-Arts, propose de découvrir, avec les guides conférenciers, la cathédrale de Rouen à travers les regards de Monet et Morellet.

Pratique. 12H30, au musée des Beaux-Arts. Tarif : 4€ ; gratuit pour les moins de 26 ans. Renseignements au 02 35 52 00 62.