[En images] Caen. Adrien Lanel, un souffleur de verre au service de la science

Elu Meilleur Ouvrier de France 2023 dans la catégorie souffleur de verre scientifique, Adrien Lanel possède son laboratoire à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieur de Caen (ENSI). Un petit laboratoire destiné à une branche différente des souffleurs de verre : "Toute la verrerie dont les doctorants ou les chercheurs ont besoin est fabriquée par un souffleur de verre, explique Adrien. Il y a des produits industriels, comme des tubes à essai. En revanche, des pièces comme des chambres de refroidissement, c'est un souffleur de verre qui va le produire. L'être humain est important dans la fabrication d'objets en verre."

Un métier de passion

En France, on compte près de 200 souffleurs de verre scientifiques. Seul sur Caen, Adrien affirme : "C'est un métier où il faut accepter des sacrifices dans les études. Mais à la fin, vous êtes sûr de trouver un boulot car le domaine recherche." Si le métier comporte quelques contraintes comme l'exposition à la chaleur et un bruit important, cela n'empêche pas Adrien de s'épanouir depuis 10 ans : "On y prend goût rapidement parce qu'on joue avec du feu, on travaille du verre et derrière, ça sert à quelqu'un. Comme je dis à mes stagiaires, il faut de la passion, de la persévérance et de la patience pour durer dans ce métier", développe le souffleur de verre.