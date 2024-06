Place du commerce. De la nouveauté dans le centre-ville de Caen

Comme chaque semaine, la rédaction de Tendance Ouest vous fait découvrir trois nouveaux commerces. Cap sur le centre-ville de Caen.

"Un petit lieu plus chaleureux"

Après son départ de la rue de Geôle le 18 février dernier, La Crémerie des baratineurs fait son retour dans la rue Saint-Jean. Baptiste Evrard, gérant de l'enseigne, explique : "Nos anciens locaux étaient devenus trop grands avec l'arrêt de la restauration. On a préféré retrouver un petit lieu plus chaleureux et un quartier plus commerçant." Proche du château, c'est le Bistrot Jacques qui a ouvert ses portes, le 16 février. "On peut accueillir une trentaine de clients à l'intérieur et, une fois les travaux terminés dans la rue, on aura une terrasse avec une soixantaine de places", raconte Kévin Le Nôtre, gérant du restaurant.

Après la nourriture, on n'oublie pas les cyclistes avec Martin Jean et son "garage pour vélos". Avec Guibolles, l'objectif pour le gérant de l'enseigne est de "reparticiper à l'essor du vélo en ville". Ouvert depuis une semaine et demie, ce service d'entretien et de réparation de vélo va sauver un bon nombre de cyclistes en ville.