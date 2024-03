Près de Caen. La saint Patrick célébrée avec une course à pied festive

Pour la deuxième année consécutive, cette manifestation mi-sportive et mi-festive célèbre à nouveau la saint Patrick. Le Run à Pat' a lieu dans la forêt d'Ifs et se déroule le dimanche 17 mars prochain. Le parcours de 10km n'est pas chronométré et chacun peut aller à son rythme. Les coureurs, déguisés aux couleurs irlandaises, s'élanceront à 9h30.

De quoi manger et boire

Cette seconde édition est déjà complète avec 500 coureurs, il faudra donc s'inscrire très vite l'année prochaine. Tout le monde est le bienvenu, même ceux qui ne courent pas. Sur le village, il y a de quoi se restaurer avec pas moins de trois food-trucks et cinq micro-brasseries. A retrouver également, deux structures gonflables pour le plaisir des enfants. Comme l'an dernier, la course est accompagnée par de la musique celtique avec le groupe granvillais La Montée Saintonge ! Un tee-shirt, une éco-cup et une bière sont remis à chaque coureur à la fin de la course.

Pratique. Toutes les infos sur runapat.fr.