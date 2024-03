Caen. L'UDAF 14 propose des jeux de société pour parler budget avec les enfants

Savoir gérer son budget n'est pas une chose simple. Alors quand il faut l'expliquer aux enfants, parfois on manque de mots. Pour cela, l'Union départementale des associations familiales du Calvados (UDAF 14) propose, depuis 2022, un atelier "parents-enfants" sur la question du budget, avec comme pied d'appui le jeu de société. Lauriane Sochon, responsable technique de l'association, explique l'objectif de cet atelier : "Aborder la question du budget avec ses enfants, c'est aussi aborder la question du budget avec les parents de façon ludique. Avec différents jeux de société, on évoque plein de sujets, de l'argent de poche jusqu'au crédit en passant par l'assurance et bien d'autres choses encore."

"Les enfants connaissent beaucoup de notions"

Durant la séance organisée mercredi 6 mars à la bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen, parents et enfants se sont prêtés au jeu. Les enfants n'ont pas hésité à répondre aux questions, ce qui a donné des échanges agréables avec les parents. Durant la partie, on a pu entendre une maman demander à son fils : "Et toi, tu as un livret A du coup ?" Des scènes qui surprennent toujours les animateurs comme Delphine Lamora, intervenante au point conseil budget : "Les enfants ont déjà beaucoup de notions. Ils les connaissent, ils ont déjà entendu leurs parents parler de certains sujets. Mais notre rôle, c'est de leur apporter des précisions pour qu'ils comprennent les mots employés."

Une fois l'activité terminée, tout le monde repart gagnant. L'UDAF 14 fournit des bandes dessinées pour permettre aux enfants d'en apprendre encore plus sur le budget.

