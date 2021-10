Accouchez “zen” au CHU

Voilà un an et demi, trois chambres “zen”, les premières en Haute-Normandie, ont vu le jour au CHU Charles-Nicolle de Rouen. “C’est une tendance générale aujourd’hui que de vouloir retrouver les vertus de l’accouchement naturel, que beaucoup opposent d’ailleurs à l’accouchement médicalisé. Mais les deux ne sont pas contradictoires” fait remarquer le professeur Marpeau, chef du service gynécologie-obstétrique à la maternité du CHU.

Un succès relatif

“Notre idée était de prendre les bons côtés de chaque méthode.” C’est ainsi que sont nés ces salles de travail prévues pour permettre un accouchement moins médicalisé. Le bloc est juste à côté pour pouvoir intervenir si nécessaire.

La différence entre une chambre “zen” et une salle de travail dite “classique” ? “La décoration est plus travaillée, on peut y mettre de la musique, des lumières particulières, le lit est de forme ronde, dans une des chambres on dispose même d’une baignoire. C’est surtout l’ambiance qui change. Au niveau médical, on essaie d’intervenir le moins possible. Cela signifie que la future maman n’est pas perfusée et qu’on ne pratique pas de péridurale. ”

A l’heure du retour à la nature et de l’écologie, quel est le succès de ces chambres ‘zen’ ? “La demande n’est pas aussi importante que l’on pourrait croire. On en parle beaucoup parce que c’est assez tendance mais il n’y a pas eu de mouvement de foule.” Si ces salles sont très appréciées par les futures maman pour le début du travail, rares sont celles qui y restent jusqu’à l’accouchement. “Sur plusieurs centaines de femmes, seulement une vingtaine de naissances à proprement parler ont eu lieu dans ces chambres. Comme nous n’y faisons pas souvent de péridurales, quand les choses se précisent, les femmes deviennent demandeuses d’un accompagnement plus médicalisé.” Ce sont les mêmes sages-femmes qui assistent aux deux formes d’accouchement : les formations suivies pour ces accouchements naturels sont également utiles dans les salles de naissances conventionnelles.