Caen. Place au grand ménage : les trois pièces à ranger en priorité

Habitat, immobilier. Mylène Leroux est home organiser dans l'agglomération de Caen et tout le Calvados. Son métier consiste à mieux organiser votre intérieur. Elle livre ses conseils pour le rangement des différentes pièces de la maison. Et pour d'autres trucs et astuces, la 9e édition du salon de l'habitat du pays de Falaise ouvre ses portes du vendredi 5 au dimanche 7 avril.