Athlétisme. L'ébroïcien Just Kwaou Mathey décroche le bronze aux mondiaux en salle de Glasgow

"Je ne sais pas ce qu'il se passe avec la troisième place, à chaque championnat troisième place", a-t-il déclaré, grand sourire, à l'issue de l'épreuve. Le français Just Kwaou Mathey, toujours licencié à l'Evreux AC en Normandie, s'est vu décerner la médaille de Bronze, samedi 2 mars, après sa performance à l'épreuve du 60 m haies aux mondiaux d'Athlétisme qui se tiennent à Glasgow. Avec un chrono à 7 secondes et 47 centièmes, le français arrive juste derrière l'Italien Lorenzo Ndele Simonelli et l'Américain Grant Holloway.

Pour les bleus, les mondiaux d'athlétisme sont faits de joies mais aussi de pleurs. La perchiste française Margot Chevrier, finaliste mondiale pour la première fois de sa carrière, a été contrainte d'abandonner après une grave blessure à la barre ce samedi 2 mars. Après être mal retombée dans le butoir au premier essai, la perchiste française s'est fait une fracture ouverte du talus, un os de l'articulation de la cheville.