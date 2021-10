“Ha Ha Ha” : un spectacle tout en clownerie

Un titre plein de promesses que celui de ce spectacle conçu pour un public allant de 7 à 77 ans. Sur scène ils sont deux personnages, créés par OKIDOK, affublés d’un nez rouge, pour faire naître ce fameux rire dans le public. Les sketches s’enchaînent et font défiler les objets sobres ou bizarres qui sont autant de prétexte à des clowneries.

Pratique. Mardi 22 mars au Sillon, à 20h. Réservations au 02 25 69 12 13, les lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h et le mercredi de 14h à 18h. Tarif plein : 12 € / tarif réduit: 6 €.