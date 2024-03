Cherbourg-en-Cotentin. Courses hippiques : une journée autour des étalons pour la troisième réunion

C'est déjà la troisième journée de courses hippiques de l'année 2024. Dimanche 3 mars, l'association des courses de Cherbourg-en-Cotentin organise une nouvelle journée consacrée aux chevaux sur l'hippodrome de La Glacerie. Sept à neuf courses rythmeront la journée.

Présence de plusieurs haras

Ce sera aussi la troisième journée des étalons organisée par l'association des courses de chevaux. Le haras de Vains, créé et géré par Adrien Delaroque près d'Avranches, présentera deux de ses étalons : Captain Crazy et Goût Baroque. Il offrira aussi des saillies demi-tarif de tous les étalons qu'il gère. Plusieurs autres haras normands ou porteurs de parts d'étalons offriront une vingtaine de saillies demi-tarif à gagner par tirage au sort. Les haras de Vains, Dangueville avec Denis Anne, du Vivier avec la famille Lécuyer, et Innoval tiendront des stands dans le hall pour échanger avec les éleveurs et le public.

Dimanche 3 mars. Premier départ vers 13h30. Restauration sur place. Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 18 ans.