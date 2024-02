Merville-Franceville-Plage. Des centaines d'étoiles de mer échouées

Nombreux sont les passants à faire preuve de curiosité lorsque des animaux s'échouent sur la plage. C'était le cas mercredi 28 février après la marée, quand des centaines d'étoiles de mer se sont échouées à Merville-Franceville. Un phénomène rare, mais qui a une explication. Selon Olivier Timsit, chargé d'étude au GEMEL Normandie : "les étoiles se trouvaient au large, elles se sont fait emporter par la tempête et se sont retrouvées ici comme ça aurait pu être le cas ailleurs sur la côte. Ce n'est pas fréquent, mais cela n'a rien d'extraordinaire".

Pourtant, les passants restent surpris par autant d'espèces présentes sur la plage. Pour Philippe Marie, qui se balade avec sa petite fille, c'est une véritable découverte : "je ne pensais pas qu'il y en avait autant dans la mer parce qu'on ne les voit jamais. Ce qui est surprenant, ce sont les coquillages également. D'habitude il y en a, mais là ça fait beaucoup".

Aucun lien avec le réchauffement climatique

Une chose est sûre, la Manche est bien un lieu de vie pour les étoiles de mer. Contacté, l'Ifremer indique qu'il n'y a pas de lien avec le réchauffement climatique : "quand on part faire des ramasses en mer, on en pêche souvent et ce phénomène arrive une à deux fois par an selon les tempêtes". De son côté, Olivier Timsit n'est pas inquiet par la quantité retrouvée. "S'il y en a autant qui se sont échouées, il y en a encore plus dans la mer", explique-t-il.

Ce jeudi matin, il ne restait quasiment plus rien entre les divers coquillages encore présents. Il faut s'attendre à ce que demain, les étoiles de mer aient disparu en mer ou emporté par un passant qui souhaite le faire sécher.