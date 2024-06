Caen. Les portes et sonnettes connectées, le choix de la sécurité et du confort

Les portes et sonnettes connectées sont des équipements présentant de nombreux avantages, à condition de bien être équipé. Pour Matthieu Nauleau, gérant de la société Normandie Home Connect, implantée dans toute la région, "les sonnettes connectées présentent trois avantages majeurs". Le premier atout, c'est de "pouvoir répondre depuis n'importe où, à n'importe quel moment", indique l'expert. Autre avantage, celui de pouvoir avoir un historique des personnes ayant sonné, ce qui représente une sécurité supplémentaire.. Une option à laquelle on pense moins est la programmation horaire : "On peut décider de ne pas être dérangé de telle heure à telle heure et afficher un message automatique", détaille Matthieu Nauleau.

Bien choisir

son équipement

Toutes les sonnettes connectées ne se valent pas. "Attention à ne pas prendre n'importe quoi, comme les systèmes à bas coût qu'on vend sur internet, mais qui ont de nombreux inconvénients", souligne le gérant. La faible distance de portée et l'alimentation de la sonnette sont par exemple des données à regarder attentivement. L'expert préconise une alimentation par câble, reliée à la box du client : "C'est plus cher qu'une alimentation sur piles, mais c'est plus fiable, avec un débit beaucoup plus important."

Pour les portes connectées, qui permettent de gérer l'ouverture et la fermeture de votre porte à distance, depuis votre téléphone, il y a deux options. Si la porte a déjà un système de gâche électrique, alors il est plus simple d'adopter un système connecté. Sinon, "on peut installer une serrure connectée pour pouvoir contrôler la porte à distance". Enfin, les portes connectées permettent de reléguer aux oubliettes les problèmes de clés perdues.