Football : le FCR remporte le derby et retrouve le sourire

La victoire s’est dessinée au bout du suspens. Dans les arrêts de jeu, après une frappe dévissée de Mendy, Ngosso a apporté le but gagnant aux Rouennais.

Les joueurs d’Eric Garcin ont mené trois fois au score, mais ont été rejoints à deux reprises par le club eurois. Après sa contre-performance de la semaine dernière face à Fréjus, la victoire fait du bien au FCR. Malgré ce succès et la sixième place acquise (avant cette journée, les Diables Rouges étaient 8e), la course à la montée reste indécise. En effet, les opposants directs des Rouennais se sont également tous imposés lors de cette journée de championnat. Un coup d’épée dans l’eau pour le FCR, qui peut se réjouir de ne pas avoir été distancé. Rouen affrontera Alfortville (20e), samedi 26 mars, pour le compte de la 32e journée de championnat.

Photo FC Rouen