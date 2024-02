Musique. "Friendly fire" : Le titre inédit de Linkin Park disponible !

Linkin Park sortira un best-of intitulé Papercuts le 12 avril prochain. L'occasion pour le groupe de proposer un morceau inédit, "Friendly Fire", sur lequel les fans peuvent entendre la voix de Chester Bennington, le chanteur du groupe qui s'est donné la mort le 20 juillet 2017.

Ce titre inédit provient en fait de séances d'enregistrement réalisées pour la sortie du septième album de Linkin Park. La parution de cette chanson permet au groupe de sortir un clip vidéo dans lequel on peut observer Chester Bennington réaliser les prises de voix du titre.

Quant à l'album Papercuts, il comprendra 20 titres :

1. Crawling

2. Faint

3. Numb/Encore

4. Papercut

5. Breaking The Habit

6. In The End

7. Bleed It Out

8. Somewhere I Belong

9. Waiting For The End

10. Castle Of Glass

11. One More Light

12. Burn It Down

13. What I've Done

14. QWERTY

15. One Step Closer

16. New Divide

17. Leave Out All The Rest

18. Lost

19. Numb

20. Friendly Fire