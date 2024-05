Coutances. Au quartier du Liban, ce sont les habitants qui allument l'éclairage public

Face à l'augmentation des coûts de l'énergie, et par écologie, la mairie de Coutances a testé un dispositif pour réduire l'éclairage public. De juillet à début février dans le quartier du Liban, les habitants ont pu allumer eux même les lampadaires quand ils en avaient besoin, grâce à "J'allume ma rue". Les retours sont positifs.

Comment ça marche ? Un modem est installé dans l'armoire électrique qui gère le lotissement et grâce à la géolocalisation, quand on entre dans le périmètre, il est possible d'allumer la lumière. L'éclairage dure 15 minutes. Le coût de l'installation est de 400€ plus 120€ d'abonnement à "J'allume ma rue".

Dans les 33 maisons du lotissement, maintenant 110 personnes utilisent le dispositif. Les lumières sont allumées automatiquement entre 17h30 et 19h l'hiver et après, c'est à la demande. En juillet, il y avait trois à quatre allumage par jour, contre quatorze en hiver. Entre 1h et 3h du matin, il y a peine un allumage par semaine. Cet indicateur monte à six ou sept entre 4h et 6h. "On voit une baisse de la consommation de 85% par rapport à la même période un an plus tôt", assure l'adjointe au maire à la transition écologique, Corinne Clément. Des adaptations vont être apportées, comme de la lumière le matin. Cette expérimentation va se poursuivre et être étendu à d'autres lotissements. Pour l'élue, c'est dans cette configuration que le dispositif est le plus intéressant.