Le Bistroquet - Chez Cédric, rue Martainville

Que ce soit en terrasse au pied de l’église, ou à l’intérieur sous les vieilles poutres tordues, le cadre ne laisse pas insensible. La carte, elle, suscite l’intérêt et l’envie, proposant des plats aux accents normands.



Burger de boeuf

Il va falloir se décider... dur, dur. Je choisis, en entrée, une salade de saison au Neufchâtel, alliage parfait entre la fraîcheur de la verdure et la force du fromage régional. Une entrée en matière légère et agréable.Plus cornélien encore est le choix pour le plat principal, tant mon coeur balance entre la tartine d’andouillette, la blanquette de veau, la côte de cochon grillé ou la marmite de la mer. Finalement, je me laisserai tenter par le burger de boeuf normand au camembert. Sur le petit pain croustillant, repose la viande tendre et ses légumes fondants. L’ensemble est joliment présenté et copieux. Une petite déception toutefois : la sauce, abondante, a tendance à noyer les autres saveurs.

Pour clore ma halte au Bistroquet, je commande un mille-feuille de fraises et sa chantilly maison. Au final, j’ai dû régler16,50 €. Avec un service agréable, en prime.



Pratique. Le Bistroquet - Chez Cédric, 220 Rue Martainville, à Rouen. Tél. 02 32 08 09 60