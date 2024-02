Près de Dieppe. Un homme tue sa sœur et poignarde son neveu et sa nièce avant de tenter de se suicider

C'est un terrible drame qui s'est déroulé, ce jeudi 22 février vers 10h, dans la commune de Saint-Nicolas d'Aliermont près de Dieppe. Un homme a agressé à l'arme blanche une femme ainsi que les enfants de la victime âgés tous les deux de 19 et 17 ans avant de tenter de se suicider. Les faits se sont déroulés au domicile de la victime. La femme n'a pas survécu à ses blessures tandis que sa fille et son fils ont été transportés à l'hôpital sans que leur pronostic vital ne soit engagé.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la femme décédée serait en réalité la sœur du mis en cause et les deux autres victimes son neveu et sa nièce. L'homme a été pris en charge par les secours après avoir tenté de se suicider juste après les faits. On ignore pour le moment si ses jours sont comptés. Une enquête a été ouverte et confié à la section de recherches de Rouen et la compagnie de gendarmerie de Dieppe.