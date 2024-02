Ifs. A "L'école des possibles", il n'y a ni sonnerie ni horaires fixes

Depuis novembre dernier, une dizaine d'enfants sont scolarisés à "l'école des possibles" à Ifs. Imaginée par trois entrepreneuses - Charline Bayeux, Elise Taylor et Alexandra Berardo -, cette école alternative n'est pas comme les autres. Dans cet établissement hors contrat, il n'y a qu'une salle de classe qui peut accueillir 16 enfants maximum, âgés de 3 à 10 ans. Ici, il n'y a pas de sonnerie ni d'horaires fixes. Les parents peuvent déposer leurs enfants de 9h à 16h30. La souplesse et la liberté sont reines. "On récupère des enfants qui ont des phobies scolaires. On doit leur permettre d'avancer à leur rythme", ajoute Charline. Le tout en respectant les bases du socle commun. "Comme toute école classique, on est inspectés par le rectorat", rassure-t-elle. Mathématiques, lecture, écriture… une maîtresse assure l'apprentissage des fondamentaux. Ce qui change, c'est l'espace et la rigidité du système, selon Elise. "Il n'y a pas de tableau avec des chaises alignées. Ce sont des espaces aménagés qui permettent aux enfants d'apprendre tout en s'amusant."

Les enfants sont accueillis dans un pavillon entouré d'un jardin "où l'on peut fabriquer un potager aux beaux jours" précise Elise. Des sorties scolaires comme à la forêt d'Ifs sont également au programme. L'inscription à l'École des Possibles est de 320€ par mois sur douze mois. L'école affiche déjà complet pour la rentrée de septembre 2024.

L'Ecole des possibles, 1551 Rue de Bretteville à Ifs. Tél 07 65 68 52 56.