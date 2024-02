Seine-Maritime . Ils se déguisent en policier pour des vols à domicile

La police interpelle sur ces vols qui se sont multipliés ces dernières semaines dans l'agglo de Rouen et celle de Dieppe.

Le mode opératoire est quasiment toujours le même. En l'occurrence, des voleurs se font passer pour de faux policiers. Cela a été le cas de deux d'entre eux, lundi 19 février en début d'après-midi, lorsqu'ils se rendent au domicile d'une femme de 87 ans à Hautot-Sur-Mer. Ils prétendent alors qu'un voleur rôde et demande à vérifier si rien n'a été volé.

Ils dérobent 1000 euros en liquide et en bijoux

La victime, en confiance, leur a alors montré l'endroit où elle cache de l'argent liquide et des bijoux. L'un des faux policiers l'a distraite pendant que le second a volé l'équivalent de 1000 euros, selon une source policière.

Ces vols par fausse qualité sont fréquents. Un cas similaire s'est produit la semaine passée à Dieppe. Plusieurs cas ont aussi été signalés à Rouen et Amfreville la Mivoie depuis la fin de l'année 2023. La police rappelle qu'il faut toujours demander la carte professionnelle et ne pas faire entrer des agents chez soi lorsqu'ils n'ont pas de rendez-vous. Pour ce qui est de faux policiers, il est aussi possible de composer le 17 pour demander si une patrouille est bien en mission dans le secteur.