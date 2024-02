Normandie. Météo : le froid et la pluie au programme des vacances scolaires

Et oui, l'hiver est encore là. On avait tous semblé l'oublier la semaine dernière, avec ce beau soleil accompagné de températures fleuretant avec les 17°C en Normandie. Malheureusement, cette douceur sera de courte durée puisqu'elle se poursuivra cette semaine jusqu'au vendredi 23 février avant de laisser place à la pluie et surtout, au froid. Des gelées matinales ne sont toutefois pas attendues.

Les minimales descendront autour de 4 à 6°C tandis que les nuits seront plus fraîches dès le jeudi 22 février. Dès lors, la pluie ne quittera plus la Normandie et les températures ne dépasseront pas les 10°C. Pour la dernière semaine de février, et la première semaine des vacances scolaires, les températures chuteront jusqu'à 3°C par endroits. De quoi ressortir le bonnet qu'on avait bien vite remisé au placard.