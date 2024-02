Elbeuf. L'Absolu : les sens sens dessus dessous

Après le spectacle Anatomie du désir présenté en novembre dernier à Elbeuf dans un décor qui s'apparentait à un amphithéâtre d'anatomie, Boris nous propose, avec L'Absolu, une plongée dans notre subconscient dans un monumental silo. Il nous présente sa création.

Pourquoi un tel dispositif scénique ?

"Ce solo aérien est joué dans une structure de 12m de haut : une grande tour ronde constituée de deux escaliers hélicoïdaux qui s'enroulent en sens inverse et sur lesquels le public viendra se placer comme au balcon, pour assister au spectacle. Nous avons baptisé cette structure "le silo": un vocabulaire semble familier au spectateur. Mais si le silo évoque par sa forme ronde la piste traditionnelle du cirque, un glissement s'opère avec ce choix de structure pour que le spectateur perde finalement ses repères. Il observe l'action avec un point de vue plongeant, comme s'il s'agissait d'une boîte magique qu'on ouvrait sous ses yeux. Cela permet d'accentuer le sentiment de mystère et d'immersion."

Quel est le sujet du spectacle ?

"C'est une expérience immersive que nous offrons au spectateur. Cela ne touche pas au verbe, ce n'est pas non plus cérébral, mais c'est un spectacle qui convoque les sens du spectateur, qui cherche à créer le trouble et la confusion par des jeux d'illusion d'optique. Le personnage qui évolue dans ce silo est en prise avec les éléments dans ce ballet aérien : nageant dans un espace aquatique, pris dans une tornade, enlisé dans une matière poisseuse, aspiré par un siphon… Ces expériences vécues par ce personnage sont métaphoriques."

Quelles sont les références esthétiques ?

"Je joue avec les figures de l'infini pour troubler les sens du spectateur. Les livres de Kafka et les films d'Andreï Tarkovski ont été ma principale source d'inspiration. L'univers que nous avons conçu est troublant, parfois déstabilisant et permet de vivre une expérience qui touche au plus intime."

Pratique. Vendredi 16 à 20h30 et samedi 17 février à 18h. Cirque théâtre d'Elbeuf. 5 à 17€. 02 32 13 10 50