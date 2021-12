Spectacles : Arbeit, l’éloge de l’éphémère au Cirque Théâtre d’Elbeuf

Eminemment visuel, il fait intervenir sur scène une pianiste, un jongleur et un travailleur de l’ombre. Inspirés par la paresse, les personnages inventent une série de machines, plus inutiles les unes les autres, qui se combinent jusqu’à provoquer des effets visuels poétiques et étrangement beaux. Dans ces tableaux tirés au cordeau, les machines sont en équilibre, suspendues, fixées dans un présent précaire et maintenues avec habileté par les trois artistes.

Il s’agit du 5e spectacle de cette compagnie, créée par Roman Müller en 2002, le jongleur de ce spectacle. Celle-ci exploite les formes nouvelles du théâtre, privilégiant constamment le mélange des genres.

Pratique. Jeudi 17, à 19h30, vendredi 18 et samedi 19 janvier, à 20h30, Cirque Théâtre d’Elbeuf. Tarifs 9 à 15 €. Tél. 02.32.13.10.50.