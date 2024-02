Musique. "Dance Alone", le nouveau titre de Sia et Kylie Minogue

L'interprète du célèbre titre Chandelier, Sia, signe un retour en force en septembre 2023 avec Gimme Love, un single qui annonce la sortie d'un 10e album studio intitulé Reasonable Woman, au printemps 2024. Un album très prometteur grâce à sa voix puissante et à sa créativité qu'elle ne cesse d'exprimer.

On connaît un nouveau single qui figurera dans ce projet, et pas des moindres ! Les deux artistes australiennes, Sia et Kylie Minogue, se sont alliées pour donner naissance à Dance Alone, un duo très attendu pour les fans. Ce hit disco-pop risque de vous entraîner jusqu'au bout de la nuit.

Découvrez-le :

En attendant le clip qui pourrait être en préparation, retrouvez et écoutez ce titre sur les ondes de Tendance Ouest.