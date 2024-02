Moon-sur-Elle. Chez Normandy Ceramics on cultive l'artisanat

Dans l'atelier de Normandy Ceramics, le carrelage est partout, sauf sur le sol. On en trouve en train de cuire dans les grands fours, encore à l'état d'argile en train d'être découpé sur un tapis roulant, ou en train d'être peint pour que ça devienne de la faïence. L'entreprise, qui a plus de 60 ans, est installée à Moon-sur-Elle. Elle produit du carrelage, de la céramique, de la faïence, aussi bien pour les sols que les murs. Elle peut aussi créer des objets en céramique à la demande de designer. Elle garde un savoir-faire artisanal, qui est une vraie force pour elle aujourd'hui.

"De plus en plus le client a envie de savoir comment le carreau a été fabriqué, par qui", assure le gérant Bertrand Foucher. S'il y a bien quelques machines, l'immense majorité du travail se fait à la main. Pour la distribution, il faut maintenant passer en direct avec Normandy Ceramics, il n'y a plus de revendeur. Ce qui a plusieurs avantages.

Découvrez les avantages d'acheter son carrelage directement chez le fabricant

Pour autant, le plus difficile pour Bertrand Foucher reste de se faire connaître. "La difficulté, c'est à la fois de se faire connaître sans avoir une image d'un produit inabordable. Ce n'est pas parce qu'on est au Mont-Saint-Michel ou qu'on travaille pour des architectes de renommées internationales qu'on est forcément sur des carreaux très très chers", affirme-t-il. Il estime même que pour des carreaux faits en Normandie, il reste compétitif, et surtout, authentique.

Avant d'être du carrelage solide, le carreau est mou et en argile.

En visite dans l'entreprise mardi 6 février, le président de la région Normandie, Hervé Morin, considère que ces entreprises sont de "magnifiques images de la Normandie", qui profite à toute la région ensuite.

Normandy Ceramics peut faire du carrelage, tout autant que des objets en céramiques qui seront ensuite émaillés.