Caen. La discothèque Le What's se refait une beauté

Après avoir laissé la gestion de l'établissement pendant huit ans, Xavier Blanchet reprend la main de la discothèque Le What's. Bien connue des étudiants caennais, à l'arrière du port de Caen, la boîte de nuit en profite pour se refaire une beauté avant sa réouverture prévue ce jeudi 8 février. Dix jours de fermeture ont été nécessaires pour réaliser les travaux. "On change la décoration, la peinture et on installe un parc de lumières avec une trentaine de machines", explique le patron, qui a investi entre 50 et 70 000€ pour la rénovation. A la veille des 20 ans de l'établissement, qu'il fêtera en décembre, il souhaite élargir sa clientèle. "Le nerf de la guerre reste les étudiants mais on aura de la musique des années 80 à aujourd'hui. Ce ne sera plus uniquement de la musique urbaine, explique-t-il. Les plus de 30 ans vont s'y retrouver. Un espace spécial sera prévu pour eux au niveau de l'espace VIP." Son autre priorité : que les femmes se sentent en sécurité. Côté tarifs, l'entrée est toujours gratuite pour les étudiants le jeudi jusqu'à 00h30. Passé cette heure, le prix est de 10€.

Il faut compter 14€ le samedi. Le prix comprend une consommation avec alcool ou deux sans alcool.