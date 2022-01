Caen, réaliste à défaut d'être brillant

Comme souvent, les Caennais ont pourtant souffert, particulièrement en première mi-temps. « Apparemment, il va falloir s'y habituer, grince Franck Dumas. Mais ça me dérange beaucoup. » Fortement secoués, ils devaient se remettre au talent d'Alexis Thébaux pour conserver un score de parité après 45 minutes. « Nous avons réalisé une mauvaise première mi-temps » , reconnaît Benjamin Nivet.

Cela méritait bien le traditionnel recadrage de la pause. Celui-ci porta à nouveau ses fruits. Après cinq minutes de jeu en deuxième mi-temps, Steeven Langil donnait l'avantage à son équipe d'une frappe splendide dans la lucarne. Caen allait mieux mais Clermont n'était pas décidé à lâcher prise aussi facilement. Il égalisait à l'heure de jeu, profitant d'un moment d'inattention de la défense caennaise. Les Malherbistes trouvaient toutefois les ressources pour reprendre les devants grâce à Benjamin Nivet (69'). Sans être brillant, Malherbe maîtrisait son affaire et donnait même au score une ampleur pas vraiment justifiée dans le temps additionnel, quand Kandia Traoré profitait de l'erreur du portier adverse pour débloquer son compteur buts.

« C'est bien payé, reconnaît Franck Dumas.Dès qu'on appuie sur l'accélérateur, on est capable de faire de belles choses. Pourquoi ne pas commencer en accélérant plutôt que de jouer avec le frein à main ? »

Bien que largement perfectible, Caen continue de préserver l'essentiel. Il galope au sommet de la Ligue 2 en affichant une avance conséquente de huit points sur le quatrième. « C'est important de continuer à engranger, souligne Franck Dumas. On arrive au dixième match, il y a encore beaucoup de points à prendre et il faudra changer un petit peu de comportement, même si je ne veux pas noircir le tableau. » La terrible cadence imposée par les Caennais met à la peine leurs poursuivants à l'image du Havre et de Châteauroux, battus tous deux lors de cette 10ème journée.

Vendredi (20h30), Caen disputera le premier de ses deux matchs consécutifs à domicile contre Angers, neuvième de Ligue 2 et jamais victorieux à l'extérieur cette saison. Les Caennais voudront enchaîner un sixième succès consécutif sur leurs terres face à la formation de Youssef Adnane, buteur décisif le week-end dernier contre Istres.





