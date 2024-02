Le Havre. Dix-neuf pompiers mobilisés après l'effondrement d'un escalier dans un immeuble

Le Sdis 76 (service d'incendie et de secours) fait état d'une "chute partielle de plusieurs marches d'un escalier dans un immeuble", vendredi 2 février, rue maréchal Joffre au Havre, vers 15h45. Dans cette chute, un homme a été légèrement blessé au niveau des membres inférieurs.

Au total, 19 pompiers ont été mobilisés dont une unité de sauvetage d'appui et de recherche, appuyé par six engins. Le site a été mis en sécurité et la victime prise en charge par les secours. D'après les pompiers, l'immeuble d'habitation comprend 6 appartements dont 3 qui sont occupés. Les occupants devront être relogés par la ville du Havre.