National : le FC Rouen se rapproche du haut du classement

Une victoire sur le même score qu’au match aller, en octobre dernier, qui consolide le moral de Rouennais déjà victorieux la semaine passée face à Pacy-sur-Eure.

Le match aura été dominé de bout en bout par les Diables Rouges. Ces derniers vont ouvrir le score à la 13e minute grâce à Clément Dragon. Suite à une erreur défensive des Franciliens, le Rouennais récupère le ballon et n’a plus qu’à le pousser dans le but vide. Les visiteurs d’un soir se procureront plusieurs occasions sans parvenir à faire le break au cours de la première mi-temps. A la pause, le FCR mène (0-1).



Mendy blessé

Au retour des vestiaires, les joueurs d’Eric Garcin se font surprendre. Pierre Vignaud commet une faute dans la surface de réparation : penalty. Boudjemaa ne se fait pas prier et égalise (1-1).

Rouen va alors réaguir. Alfortville est sous pression et leur joueur Faye commet une lourde faute sur Jean-Paul Mendy. L’arbitre sort le carton rouge et Mendy est évacué en ambulance à l’hôpital de Nanterre. Heureusement, plus de peur que de mal pour le milieu de terrain qui s’en sortira avec deux plaies ouvertes au tibia, mais aucune fracture.

Peu après, son remplaçant, Alphonse, est à son tour victime d’une faute dans la surface de réparation. Cyril Arbaud se charge de tirer le penatly et permet à Rouen d’arracher une précieuse victoire (85e, 1-2).

Conjuguée à la défaite de Cannes à Beauvais (2-1), la série de victoires des Diables rouges leur permet de grappiller une place au classement. Une bonne opération alors que, dans le haut du classement, seul Bastia et Strasbourg se sont imposés. Rouen (5e) pointe à cinq points d’une troisième place synonyme d’accession en Ligue 2. Vendredi 1er avril, à 20 h, le FCR recevra Créteil (10e) au stade Robert Diochon. Une nouvelle victoire donnerait une toute autre saveur à cette fin de championnat.

Photo FC Rouen