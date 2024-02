[Photos + vidéos] Alençon. Crise agricole : la cité administrative prise pour cible

Jeudi 1er février à la mi-journée, environ 70 agriculteurs avec une bonne dizaine de tracteurs et leurs remorques se sont regroupés à la cité administrative d'Alençon, qui abrite notamment les services de la Direction départementale des territoires, à laquelle ils ont à faire.

Un barnum a été érigé devant l'immeuble et un barbecue a été allumé. Les agriculteurs ont déversé une remorque de terre et une autre de paille et ont, symboliquement, planté une prairie devant les portes de la cité de bureaux.

[photo]

"On est là pour manifester contre les lourdeurs administratives, a expliqué Sylvain Delye, président de la FDSEA61. Si le gouvernement annonce enfin du concret, on va stopper notre mouvement. Mais de toute façon, vous allez nous revoir sur le dossier de Lactalis qui ne joue absolument pas le jeu."

Ce jeudi, d'autres agriculteurs ont mené une action identique à Argentan.

L'improbable jonction de la manifestation agricole et de celle des enseignants.

Coïncidence de date, jeudi 1er février était aussi une journée de mobilisation dans l'Education nationale.

Il y avait 300 enseignants et 70 agriculteurs devant la cité administrative d'Alençon.

Enseignants et agriculteurs se sont retrouvés à manifester au même moment, au même endroit !

Les pancartes de certains enseignants faisaient référence aux agriculteurs !