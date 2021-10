L'exposition événement de la foire internationale

La Chine Impériale et l’Armée éternelle de Xi’An, l’une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle, seront les invités de la foire. 6 000 statues de soldats gisaient sous terre depuis près de 2 200 ans, après que l’empereur Qin eût ordonné leur fabrication. Il espérait ainsi protéger son empire des invasions, même après sa mort !

Pour l’exposition, une quarantaine de statues en terre cuite, hommes et chevaux, ont été fabriquées par des ateliers de Xi’an. Elles seront mises en valeur dans le site reconstitué tel qu’il était, lorsque deux paysans l’ont mis à jour, alors qu’ils creusaient un puit. Cette exposition-événement est également l’occasion de meiux appréhender ce pays lointain. La Chine s’y découvre à travers l’objectif de deux photographes normands. à ce regard, plus contemporain, vient s’ajouter la reconstitution d’une boutique d’apothicaire chinoise, un décor évoquant la fabrication des statues originelles ou encore une projection retraçant la construction de la cité interdite. Des animations ont également été prévues pour prolonger cette ambiance avec des marionnettes dragons et lions évoluant dans les allées, ou encore des danses dans la tradition du cirque de Pékin.