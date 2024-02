Mortagne-au-Perche. Chinez parmi 25 000 disques à la foire aux vinyles

Il y a les CD, le MP3, le streaming, mais rien ne vaut la chaleur du son d'un bon vieux disque vinyle. C'était le seul moyen d'écouter de la musique jusqu'en 1983, et les plus anciens d'entre nous en ont forcément conservé quelques-uns… Depuis quelques années, les vinyles renaissent, séduisent de plus en plus de jeunes et, désormais, quasiment tous les groupes de musique en ressortent.

La Foire aux disques vinyles se tient samedi 3 février, dans les locaux de l'école primaire Bignon à Mortagne, pour sa cinquième édition, "avec 25 000 vinyles dans tous les styles et un succès grandissant", explique Jérôme Padiou, qui préside à l'organisation de l'événement.

Cette foire a d'abord été organisée durant deux années à L'Aigle par Thomas Peyrou qui, depuis, s'est installé comme disquaire à Mortagne. "Il n'avait plus le temps d'assumer la présidence de l'association organisatrice Galettes noires que j'ai reprise après la Covid." Cette année, cette foire aux disques vinyles est organisée sur le site de l'école primaire Bignon à Mortagne. "Faute de suffisamment de place, on a dû refuser des exposants", regrette Jérôme Padiou. Mais vous devriez malgré tout y trouver votre bonheur, parmi les quelque 25 000 vinyles qui seront présentés.

A l'occasion de cette foire aux vinyles, un reportage vidéo réalisé par des jeunes du Perche sur l'ex-usine de pressage de disques vinyles SNA de Tourouvre, près de Mortagne, y sera projeté samedi 3 février à 15 heures, avec une dizaine de témoignages d'ex-salariés, mais aussi d'artistes.

L'association a plein d'autres projets, dont celui d'organiser un festival de musique, avec des groupes locaux, pour animer Mortagne.

Pratique. Foire aux disques vinyle samedi 3 février, de 9h à 18h, à l'école Bignon, 35 rue Aristide-Briand à Mortagne-au-Perche. Entrée gratuite.