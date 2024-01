Seine-Maritime. Trois morts dont un enfant dans un accident entre une voiture et un poids lourd

Les pompiers de Seine-Maritime rapportent un grave accident de la route dans le pays de Caux, mardi 30 janvier, entre un poids lourd et une voiture. Le choc a eu lieu vers 14h30, au niveau de Montreuil-en-Caux, près de Tôtes, sur la départementale 929. La voiture était en feu à l'arrivée des pompiers.

Trois morts parmi les victimes

Parmi les cinq victimes, trois personnes sont mortes : un couple d'adultes et un enfant se trouvant dans la voiture. Un nourrisson âgé d'environ un an, se trouvait lui aussi à bord du véhicule. Qualifié de blessé grave, il a été emmené par hélicoptère au CHU de Rouen. Le chauffeur du camion, un homme âgé de 35 ans, a lui été légèrement blessé et choqué.

Plus de vingt pompiers et huit engins ont été engagés pendant cette opération. L'axe a été totalement coupé à la circulation.