Faïencerie, la tradition survit rue Saint-Romain

On l’oublie parfois, mais, par le passé, Rouen a longtemps été une référence en la matière.

Parmi ces deux survivants, situés dans la rue Saint-Romain, l’atelier des faïences Saint Romain est tenu par Martine et Daniel Petit et emploie deux décorateurs. Sa clientèle se compose essentiellement de touristes de passage

Les Rouennais ont-ils oublié leur patrimoine ? C’est au XVIe siècle que la faïence se développe sur la rive gauche, grâce à l’activité d’un certain Masseot Abaquesne. Le XVIIIe siècle verra l’essor des couleurs - jusque là, seuls le camaïeu et le rouge ornaient les faïences -, des représentations de la nature et des chinoiseries. Avec sa vingtaine d’ateliers, la faïence de Rouen connaît alors son apogée. Disparaissant au début du XIXe siècle, elle est réapparue 150 ans après. Ouverte en 2000, les Faïences Saint-Romain émaillent, peignent à la main et cuisent les pièces en terre, soupières, théières, tasses, ou assiettes.

Pratique. Faïences Saint Romain, 56 rue Saint Romain. Tél. 02 35 07 12 30.