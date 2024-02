Place du commerce. Caen accueille trois nouvelles boutiques

La rédaction de Tendance Ouest vous dévoile tous les détails de ces nouvelles ouvertures à Caen.

Galerie d'art, mode et produits corses

"Après avoir vécu pendant huit ans à Ajaccio, nous avons voulu ouvrir notre première affaire à Caen en proposant les bons produits corses", témoignent Natacha Mattera et Maxime Bianci, les heureux gérants de Nustrale, épicerie fine située 27 rue Guillaume-le-Conquérant. C'est aussi une première affaire pour la toute jeune Maéva Malvoisin, avec sa boutique située 12 rue Arcisse-de-Caumont et 100% dédiée aux femmes. "J'ai ouvert le 13 octobre dernier Melrose et je propose de la déco, des accessoires, ainsi que des vêtements pour les femmes", précise la jeune femme.

Enfin, pour Raphaëlle Jehan, c'était un vrai rêve que celui d'ouvrir sa propre galerie d'art. "Le commerce situé 8 rue Montoir-Poissonnerie a fermé et j'ai donc saisi l'opportunité pour ouvrir Galerie R.J", souligne-t-elle. C'est chose faite depuis le 1er décembre dernier. La galerie expose toutes les six semaines des artistes locaux dans deux petites salles.