Place du commerce à Caen. De la déco, des pizzas et des animaux

Les 300m2 du magasin Zoonova à Argences sont dédiés aux animaux.Alexandre Viot en est le gérant, et pour lui le bien-être animal est primordial.

Ancien soigneur animalier, Alexandre Viot fait du conseil client et du bien-être animal sa priorité. Ici, on ne vend pas d'animaux à proprement parler, mais uniquement de la nourriture et des accessoires pour chats, chiens, rongeurs, lapins… Ouvert du lundi au samedi.